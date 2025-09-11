Sale de EE.UU. avión con más de 300 inmigrantes surcoreanos detenidos en redada a Hyundai

Miami (EE.UU.), 11 sep (EFE).- Más de 300 ciudadanos surcoreanos detenidos durante una redada migratoria la semana pasada en una planta de vehículos eléctricos de Hyundai, en el sureste de Georgia (Estados Unidos), están rumbo a su país en un avión fletado por el Gobierno asiático, según informó este jueves la cadena FOX.