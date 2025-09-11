Sánchez y Merz se reunirán el jueves próximo en Madrid con Ucrania y Gaza de fondo

Fuentes del Ejecutivo español informaron hoy a EFE de esta primera visita oficial de Merz a España, con la que, según subrayaron, se pretende seguir fortaleciendo una ya excelente relación entre ambos países.

De la misma forma, quieren que se continúe afianzando una unidad europea que, en el actual contexto internacional, consideran que es más necesaria que nunca.

El socialista Sánchez y el conservador Merz ya han coincidido en algunas cumbres internacionales.

Tras la designación del canciller alemán, el jefe del Ejecutivo español ya expresó el deseo de que los dos países siguieran trabajando por una Europa unida y fuerte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de la guerra de Ucrania, la incursión de drones rusos de este miércoles en Polonia añade aún más tensión a las relaciones de los países de la Unión Europea y la OTAN con Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la ofensiva militar en Gaza, Merz ha asegurado que no es aceptable la actuación de Israel, que ha causado más de 64.000 muertos y de 162.000 heridos, según las autoridades gazatíes de Sanidad, después de que el brazo armado del movimiento islámico Hamás asesinara a 1.200 personas y secuestrara a 250 en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

No obstante, el canciller mantiene la determinación de que Alemania no reconozca a Palestina como Estado, algo que ya hizo España en mayo de 2024.