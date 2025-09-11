Seis de cada diez argentinos desaprueba la gestión de Milei, según una encuesta

Según el más reciente Monitor de Humor Social y Político que realiza cada mes la consultora D'Alessio IROL/Berensztein, un 57 % de los encuestados desaprueba el desempeño del Gobierno, dos puntos porcentuales más que en la medición hecha en julio pasado.

Es el mayor nivel de desaprobación en lo que va del Gobierno de Milei, que afronta un complejo panorama político y económico cuando restan pocas semanas para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

De acuerdo al sondeo, realizado en línea entre el 29 y el 31 de agosto a mil personas de todo el país, a nivel personal, Javier Milei tiene una imagen positiva del 39 %.

La consulta también revela que la evaluación negativa de la situación económica actual respecto del año pasado fue creciente por quinto mes consecutivo.

Un 59 % de los encuestados considera que la situación económica está peor que el año pasado, mientras que un 40 % cree que está mejor.

Respecto de las expectativas económicas para el año próximo, un 40 % de los consultados cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 57 % espera un empeoramiento.

La consulta también revela que, tras el estallido el 20 de agosto de un escándalo por supuestos sobornos en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la inquietud por la corrupción en el Gobierno de Milei ha alcanzado al 55 % de los encuestados.

En la consulta, también se preguntó a los encuestados su opinión por la decisión de Milei de vetar a inicios de agosto las leyes de emergencia en discapacidad y de aumento en las jubilaciones.

Un 44 % de los consultados piensa que Milei vetó esas normas para evitar un aumento en el gasto público; un 25% cree que la decisión fue motivada por razones políticas o electorales; y un 20 % cree que Milei vetó esas leyes por corrupción o insensibilidad.

Tras el duro revés sufrido por el partido gobernante el pasado domingo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires -la más poblada de Argentina-, Milei vetó este miércoles la ley de financiación universitaria y, este jueves, la ley que declara la emergencia en la salud pediátrica.