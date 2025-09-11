Senadora del M5S califica a Tajani de "influencer a sueldo de Israel" y se desata polémica

Tajani "se comporta como los influencers a sueldo de Israel", dijo Alessandra Maiorino, que también acusó al Gobierno de la ultradechista Giorgia Meloni de aumentar las importaciones italianas a Israel, de suministrar piezas a los cazas israelíes y de "no decir nada sobre los soldados israelíes que vienen a nuestras costas a relajarse".

La senadora del M5S fue llamada al orden por la presidenta turno del Senado, Licia Ronzulli, y se produjo in rifirrafe entre ambas, en el que acabaron participando el resto de parlamentarios.

"Usted asume la responsabilidad de lo que ha dicho en caso de que Tajani decida tomar acciones legales”, concluyó Ronzulli, del conservador Forza Italia (FI), el partido que lidera el titular de Exteriores, una frase recibida con abucheos y gritos de 'Vergüenza' desde los escaños de la oposición.

A incrementar la tensión contribuyó la senadora de la Liga Stefania Pucciarelli, quien en su intervención vinculó el episodio al asesinato ayer en EE.UU del activista conservador Charles Kirk: “Utiliza por primera vez la palabra ‘influencer’ justo después de que ayer fuera asesinado el influencer vinculado a(l presidente estadounidense, Donald) Trump" y cuestionó que eso fuera "una coincidencia".

Tajani consideró "inaceptable, una vergüenza" que "una parlamentaria que hablaba en nombre de la oposición dijera que soy un influencer a sueldo de Israel, una acusación inaceptable dicha en directo por televisión, ya que estar a sueldo significa estar corrompido por un Estado extranjero para realizar actos ministeriales".

"Defiendo mi nombre como hombre y ministro. Espero que el M5S se distancie de esta afirmación" porque "acusarme de corrupto es algo que nunca aceptaré. Valoro mucho mi honor", dijo indignado el ministro.

Tajani compareció este jueves ante el Parlamento a petición de la oposición para explicar la posición del Ejecutivo sobre la situación en Gaza, que el ministro calificó de "una herida abierta para toda la comunidad internacional" y que "lo que está ocurriendo en la Franja es cada vez más inaceptable», añadió.

«Nos oponemos firmemente al plan israelí de ocupación de la ciudad de Gaza y a cualquier hipótesis de traslado forzoso de los palestinos de la Franja», añadió, al insistir en que el Gobierno "trabaja por el nacimiento de un verdadero Estado palestino, creando así las condiciones para la solución de dos Estados".