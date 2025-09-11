Sheinbaum recibe al presidente del BID para analizar apoyo al Plan México

"En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país", señaló la mandataria mexicana, quien estuvo acompañada por el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora.

Por su parte, el presidente del BID destacó en un mensaje en redes sociales que durante su visita a México tuvo encuentros también "con líderes del sector privado de México para dialogar sobre cómo, juntos, podemos impulsar inversión, productividad y empleo de calidad en el marco del Plan México".

En concreto, Goldfajn subrayó que el organismo "está listo para movilizar 25.000 millones de dólares en seis años", de los cuales el brazo para el sector privado del banco multilateral podría aportar alrededor de 7.000 millones de dólares para "complementar" el financiamiento público en sectores clave como infraestructura, energía, manufactura y la economía del cuidado.

Se trata de la segunda reunión de Sheinbaum con el presidente del BID en menos de un año, y muestra el acercamiento de México con el organismo multilateral tras la distancia marcada por durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), muy crítico con los bancos de desarrollo internacionales.

En diciembre de 2024, Goldfajn visitó por primer vez México y afirmó entonces la disposición del organismo para respaldar a México en el proceso de relocalización de empresas conocido como 'nearshoring'.