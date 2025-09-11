Solo dos candidatas se enfrentarán por el viceliderazgo laborista tras la marcha de Rayner

Phillipson, diputada por Houghton and Sunderland South (noreste de Inglaterra), logró el respaldo de 175 de sus colegas parlamentarios y Powell, diputada por Manchester Central (noroeste), obtuvo 117, frente a los 24 de Bell Ribeiro-Addy, que quedó eliminada al no alcanzar el umbral mínimo de 80 apoyos.

Otras aspirantes iniciales, como la veterana Emily Thornberry, Paula Barker y la secretaria de Estado de Vivienda, Alison McGovern, se retiraron antes de que concluyera el plazo al no contar con suficientes nominaciones.

Las dos finalistas deberán ahora asegurarse el apoyo de al menos un 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, incluidas al menos dos sindicales, para concurrir a la votación interna.

El sufragio entre militantes y simpatizantes registrados se celebrará entre el 8 y el 23 de octubre, con el resultado previsto para el día 25, en una elección que podría eclipsar el congreso anual laborista a finales de septiembre en Liverpool (noroeste inglés).

Rayner, que también era viceprimera ministra y ministra de Vivienda, dimitió la semana pasada tras reconocer errores fiscales en la compra de una vivienda, lo que abrió una crisis en la cúpula de la formación gobernante.

El líder del Partido Laborista británico es Keir Starmer, que se convirtió en primer ministro tras la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 4 de julio de 2024.