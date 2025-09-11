Starmer aborda con Al Sisi el ataque israelí a Catar y la crisis humanitaria en Gaza

Londres, 11 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló este jueves con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, sobre la situación en Oriente Medio, en una conversación en la que ambos condenaron el reciente ataque israelí contra Catar, informó Downing Street.