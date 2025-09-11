Starmer habla con Macron y Merz sobre seguridad europea tras la incursión rusa en Polonia

En ambas llamadas, los líderes condenaron la violación del espacio aéreo polaco registrada el miércoles, que consideran una amenaza a la OTAN, y coincidieron en la necesidad de reforzar la defensa colectiva frente a la agresión de Rusia.

Según un portavoz, Starmer dijo que el Reino Unido "está preparado para apoyar cualquier despliegue aliado adicional en la región" y discutió con Macron cómo fortalecer la defensa de Polonia.

Con Merz, subrayó la importancia de proteger a la Alianza frente a "amenazas convencionales e híbridas".

El jefe del Gobierno británico también trasladó su condena por los ataques rusos contra instituciones gubernamentales y diplomáticas en Ucrania y actualizó a sus interlocutores sobre sus gestiones en Oriente Medio, donde aboga por "un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la reanudación de negociaciones de paz".

Estos contactos siguen a la conversación mantenida el miércoles por Starmer con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros aliados, en la que recalcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no tiene interés en la paz".