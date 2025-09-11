Sudáfrica abrirá una nueva investigación de la muerte del líder antiapartheid Steve Biko

"La Fiscalía Nacional reabrirá la investigación sobre el asesinato de Steve Biko en 1977", afirmó la NPA en su cuenta de la red social X a última hora del miércoles.

La Fiscalía registrará este viernes ante los tribunales la reapertura de la investigación sobre la muerte de Biko, fundador y líder del Movimiento de la Conciencia Negra, quien "falleció exactamente hace 48 años tras ser presuntamente torturado por el entonces régimen del apartheid".

La reapertura de la investigación se produce tras la aprobación por parte del Departamento (Ministerio) de Justicia de la solicitud de la Fiscalía Pública, que contó con "el apoyo de los representantes legales de la familia Biko", explicó la NPA.

Biko lideró el Movimiento de la Conciencia Negra, surgido en Sudáfrica en la década de 1960 en oposición al apartheid.

Fue arrestado por las fuerzas de seguridad del régimen en agosto de 1977 cerca de la ciudad de Grahamstown (sur), y presuntamente fue golpeado y torturado mientras permanecía encadenado y desnudo en una comisaría.

El 11 de septiembre de 1977, fue cargado inconsciente en un vehículo policial y conducido más de 1.000 kilómetros hasta un hospital penitenciario en Pretoria, la capital.

Allí murió al día siguiente a los 30 años en una celda, todavía desnudo y con las piernas encadenadas.

La NPA hizo este anuncio después de que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, firmara una resolución para crear una comisión que analizará si se ha obstaculizado la investigación de crímenes cometidos durante el apartheid, según informó el pasado mayo la Presidencia.

Aunque la población negra y mestiza de Sudáfrica ya estaba bajo el dominio colonial de la minoría blanca desde antes, las leyes del apartheid comenzaron a regir en 1948, hasta convertir a Sudáfrica en uno de los regímenes más crueles y racistas del mundo.

El desmantelamiento de la segregación racial no comenzó hasta los años noventa y las primeras elecciones democráticas y multirraciales no llegaron hasta 1994, con la victoria histórica de Mandela, primer presidente negro del país.