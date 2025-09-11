Suecia promete más de 6.000 millones en ayuda militar a Ucrania los próximos dos años

El montante ha sido incluido en la propuesta para los próximos presupuestos del Gobierno del primer ministro, Ulf Kristersson, y tiene asegurado salir adelante en el Parlamento al contar con el apoyo de la formación ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), aliado externo del Ejecutivo que le garantiza la mayoría en la Cámara.

La iniciativa obedece a que el paquete de ayuda militar aprobado para 2024-2026 está casi agotado y al deseo de aumentar el respaldo anual de 25.000 a 40.000 millones de coronas suecas (de 2.282 a 3.651 millones de euros).

"El apoyo del Gobierno a Ucrania es inquebrantable. El resultado de la guerra en Ucrania influirá en la seguridad europea para al menos una generación", dijo en rueda de prensa el ministro sueco de Defensa, Pål Jonson.

El titular de Defensa anunció también el vigésimo paquete de ayuda militar a Ucrania, dentro del marco financiero aprobado para 2024-2026 y que ascenderá a 9.200 millones de coronas (840 millones de euros).

Ese paquete consiste en material producido por la industria de defensa sueca e incluye, entre otros sistemas, 18 piezas de artillería Archer, drones, munición y defensa aérea.