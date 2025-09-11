Túnez prohíbe el uso de una sustancia utilizada en esmaltes de uñas por ser cancerígena

Argel, 11 sep (EFE).- Túnez vetó este jueves la fabricación, la importación y la promoción de todo producto cosmético que contenga el óxido de difenilfosfina (TPO en inglés), -una sustancia muy utilizada en los esmaltes y geles para uñas-, tras su prohibición por la Unión Europea (UE), informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.