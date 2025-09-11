Túnez prohíbe el uso de una sustancia utilizada en esmaltes de uñas por ser cancerígena

Los servicios competentes en el Ministerio de Sanidad en colaboración con otros ministerios y entidades "retirarán de los mercados todos los productos cosméticos que contienen esta sustancia" y "seguirán los procedimientos especiales para aplicar esta medida".
El pasado 1 de septiembre, la UE prohibió el uso en productos cosméticos de una veintena de nuevas sustancias por ser perjudiciales para la salud humana, entre ellas el TPO.
Las autoridades tunecinas, que recordaron que la sustancia del TPO es cancerígena, dijeron que cuentan con la probación de los fabricantes e importadores para "aplicar" su medida, asimismo llamaron a los consumidores a "estar atentos" a las etiquetas, y a no usar productos que contengan el TPO.