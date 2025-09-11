Ucrania detiene a varios hackers que extorsionaban a empresas de Europa y EE.UU.

La operación ha sido llevada a cabo en coordinación con las autoridades de EE.UU y la UE y con Europol, según el comunicado de la Fiscalía de Ucrania.

Uno de los cabecillas del grupo ha sido declarado en busca y captura y el FBI estadounidense ofrece 10 millones de dólares a quien pueda facilitar información que lleve a su captura.

Según la Fiscalía ucraniana, que no ha especificado el número de detenidos, el grupo empezó a operar hace siete años. Desde entonces ha encriptado más de un millar de servidores de empresas de Francia, Noruega, Alemania, Países Bajos, Canadá y EE.UU.

Utilizando programas de ‘ransomware’, estos piratas informáticos bloqueaban el acceso a los servidores de las empresas y les pedían a éstas sumas de dinero para desbloquearlo.

Del grupo formaban parte tanto programadores y expertos en hacking como personas especializadas en blanquear el dinero obtenido.

Uno de los detenidos en Ucrania ya ha sido extraditado a EE.UU. La Fiscalía ucraniana no ha informado de la fecha en que se hicieron las detenciones.