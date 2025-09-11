Ucrania dice que ha atacado con un dron un buque de guerra en un puerto ruso del Mar Negro

Según la nota, Rusia empezó a utilizar este barco en 2015. La Flota Rusa cuenta únicamente con cuatro buques de este tipo.
El MPSV07 está equipado con equipamiento de comunicación, control y detección radioelectrónicos que han sido destruidos parcialmente en el ataque, según el GUR, que ha afirmado que el barco necesitará reparaciones que lo mantendrán fuera de servicio durante un tiempo.
Durante esta guerra, Ucrania ha golpeado repetidamente a embarcaciones y buques rusos desplegados en el mar Negro con drones marítimos y aéreos.