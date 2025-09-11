UE celebra la liberación de un empleado de su delegación en Minsk: "Es un gran alivio"

Bruselas, 11 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebraron este jueves la puesta en libertad de Mikalai Khilo, un empleado local de la delegación europea en la capital bielorrusa, junto a otros 51 presos políticos.