UE celebra la liberación de un empleado de su delegación en Minsk: "Es un gran alivio"

“La liberación de presos políticos en Bielorrusia es una buena noticia. Me alegro de que nuestro colega Mikalai Khilo se encuentre entre los liberados. Mikalai ha llegado sano y salvo a nuestra representación en Vilna”, dijo Von der Leyen a través de redes sociales.
“Gracias (al presidente estadounidense, Donald Trump) por su apoyo”, añadió.
Asimismo, la jefa de la diplomacia europea declaró que era “un gran alivio” y también agradeció a sus “socios estadounidenses sus esfuerzos y su compromiso para facilitar su liberación”.
Khilo fue detenido en diciembre de 2024 y posteriormente condenado a cuatro años de prisión por incitación al odio y perjudicar la seguridad nacional, según Viasna, una ONG bielorrusa de derechos humanos.
Bielorrusia liberó este jueves a 52 presos políticos de varias nacionalidades, entre los que también figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, así como ciudadanos de varios países como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia.