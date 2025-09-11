Un centenar de medios piden a EE.UU. que retire plan para acortar visados a prensa foránea

Ginebra, 11 sep (EFE).- Un centenar de medios de comunicación y asociaciones de periodistas ha firmado un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno de Estados Unidos que retire sus anunciados planes de acortar la duración de los visados para periodistas extranjeros a menos de un año.