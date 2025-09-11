Un centenar de medios piden a EE.UU. que retire plan para acortar visados a prensa foránea

"La propuesta de limitar los visados a 240 días alteraría un sistema ya probado, crearía inestabilidad para los corresponsales y sus familias y reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura procedente de EEUU", indicaron en el comunicado.
Según los firmantes, los visados actuales, que permiten estancias de hasta cinco años, "han garantizado durante décadas que los periodistas internacionales puedan informar con precisión sobre noticias en vivo y de última hora en Estados Unidos".
"Al pasar años, y no meses, sobre el terreno, los periodistas adquieren un conocimiento profundo, redes de confianza y la inmersión contextual necesarios para explicar Estados Unidos a las audiencias globales", argumentaron.
Según los firmantes, acortar a menos de un año los visados empeorará la información sobre EEUU "y naciones rivales y poderosos adversarios no perderán tiempo en llenar ese vacío con relatos sobre Estados Unidos que sirvan a sus propios intereses antes que a la verdad".
Entre los firmantes figuran la Unión Europea de Radiodifusión, Agence France Presse, Reuters, la Alianza Informativa Latinoamericana, la televisión australiana ABC, Radio Televisión Española (RTVE), el Grupo Vocento, Reporteros Sin Fronteras o el Comité de Protección de Periodistas.