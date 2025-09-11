Un firmante de paz asesinado y dos más atacados en distintos lugares de Colombia

Según la ARN, entidad del Gobierno encargada de implementar políticas públicas y programas de reinserción y reincorporación de personas que estuvieron alzadas en armas, uno de ellos, identificado como Carlos Andrés Jurado, fue asesinado en el municipio de La Hormiga, departamento del Putumayo, limítrofe con Ecuador.

Jurado fue "atacado por hombres armados que le dispararon en cuatro ocasiones; aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas", detalló en redes sociales el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según Indepaz, este año han sido asesinados en Colombia 32 desmovilizados.

Por otro lado, la ARN informó hoy que Jhon Jairo Naranjo, firmante de paz y líder de la Federación Nacional del Café, sufrió un atentado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Por último, Carlos Arturo Vargas, presidente de la Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz (Combuvipac), fue atacado cuando estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Agua Bonita, en el departamento del Caquetá (sur).

"Estos hechos vulneran profundamente el proceso de reincorporación en el que siguen activos más de 12.000 firmantes, y debilitan la confianza en lo pactado en el Acuerdo de Paz", firmado por el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, señaló la ARN.