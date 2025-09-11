Un hombre buscado por Interpol y autoridades de Italia fue capturado en Ciudad de México

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- Un hombre que contaba con ficha roja de búsqueda emitida por Interpol, por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes y que era buscado por autoridades de Italia, fue capturado en Ciudad de México.