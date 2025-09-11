Un video no muestra la detención del presunto autor del disparo contra Charlie Kirk

Usuarios en redes sociales como X y Facebook comparten una supuesta grabación de la detención del autor del disparo mortal que recibió Kirk mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU).

En el clip se ve a un agente de la Policía y a otros sujetos vestidos de civil custodiando a un hombre mayor esposado que apenas puede caminar, al que una mujer le grita en repetidas ocasiones "¿Cómo te atreves?" y lo llama "monstruo".

"Este es el miserable que disparó contra Charlie Kirk (...) momento en que lo estaban arrestando", dice uno de los mensajes que difunden el video.

HECHOS: El hombre que aparece en las imágenes no es el autor del tiroteo en el que perdió la vida el activista Charlie Kirk, tal y como lo confirmaron diversos medios locales y el Departamento de Seguridad Pública de Utah. Además, su apariencia no coincide con la del sospechoso de haber asesinado a Kirk, cuyas fotografías han sido publicadas por el FBI.

En medios estadounidenses como The Salt Lake Tribune o The New York Times se dio a conocer la identidad del hombre que aparece en el video viral. Se trata de un activista de 71 años llamado George Zinn, que ya había sido arrestado en otras ocasiones y es conocido por asistir y, ocasionalmente, interrumpir eventos políticos y protestas.

En una nota de prensa, las autoridades policiales que dirigen la investigación informaron que "inicialmente" consideraron a Zinn "como sospechoso", aunque "la Policía lo liberó y lo acusó de obstrucción".

Además, también arrestaron a otro sospechoso que responde al nombre de Zachariah Qureshi, que igualmente fue puesto en libertad tras ser interrogado. En ambos casos, los agentes aclararon que "no hay vínculos actuales con el tiroteo en relación con ninguno de estos individuos".

El FBI anunció que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar a Kirk, de quien las autoridades creen que podría tener "edad universitaria".

Según recoge EFE, el Comisionado de Seguridad Pública de Utah ha explicado que el presunto asesino "se desplazó por los tejados de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano".

El FBI ha publicado en su perfil de X dos fotografías del sospechoso de haber asesinado a Kirk en las que se aprecia a un sujeto que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol, cuya apariencia no coincide con la del hombre mayor que aparece en el video que circula en línea.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.

En las fotos el hombre parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.

Por otro lado, el hombre mayor que fue detenido tras el tiroteo usaba anteojos, un pantalón oscuro y una camisa azul.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Kirk, que estaba casado y era padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Kirk también era una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Durante el evento de conmemoración de las víctimas de los atentados del 11S en el Pentágono, Trump anunció que condecorará al comentarista conservador con la Medalla Presidencial de la Libertad.

En conclusión, es falso que un video muestre la detención del autor del asesinato del activista Charlie Kirk, tal como lo han aclarado el Departamento de Seguridad Pública de Utah y diversos medios de comunicación estadounidenses. Además, la apariencia del sujeto arrestado no coincide con la del sospechoso que buscan las autoridades.