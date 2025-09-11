Una banda de pop femenino turca cancela su gira tras juicio por "impudicia"

Fue el primero de los 15 conciertos previstos y había sido anunciado "para mayores de 18 años". Se celebró el pasado sábado en un escenario al aire libre en Estambul, ante 12.000 espectadores, según la banda, pero el martes el grupo recibió una citación judicial por su actuación.

Tras declarar, las cantantes fueron puestas en libertad bajo control judicial, con la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de acudir regularmente a la policía.

La Fiscalía considera que las seis cantantes "vulneraron la decencia común y el sentido de la pudibundez, en un ataque a los valores morales", por lo que decidió acusarlas de "movimientos impúdicos y exhibicionismo", informa el diario Evrensel.

En los vídeos grabados durante la actuación se ve a las seis jóvenes ataviadas con diversos atuendos de minifalda, minishorts, sujetador, ligueros o bodi, ejecutar bailes al ritmo de pop y R&B, con un ocasional perreo o un amago de beso.

En un comunicado difundido la víspera en sus redes sociales, 'Manifest' asegura que no quería "inquietar ni faltar el respeto a nadie" y que como "grupo unido en torno a la música y danza de toda edad y visión" considera el escenario como "el lugar más libre".

"La situación creada nos entristece más que a nadie", añade el grupo, aseverando que se esfuerza "para tener el mayor nivel en la actuación" y promete "seguir trabajando en este sentido".

'Manifest', compuesta por Mina Solak, Lidya Pinar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay y Sueda Uluca, se formó el año pasado a través de unos concursos musicales emitidos en redes sociales.

Lanzó su primer single en febrero y publicó su primer álbum, 'Manifestival', en junio pasado, alcanzando amplia difusión en Turquía y cierta presencia en listas en el extranjero.