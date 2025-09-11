Una ciudad en Florida nombra una calle en honor a Trump entre críticas de los residentes

Miami, 11 sep (EFE).- La ciudad de Lauderdale-by-the-Sea, en el sur de Florida, aprobó nombrar una calle en honor al presidente Donald Trump entre críticas de algunos residentes, quienes advirtieron de posibles daños al turismo por la "politización" y "controversia".