Una mujer convive más de un año con el cadáver de su madre muerta en Italia

Roma, 11 sep (EFE).- La Policía italiana ha encontrado en una vivienda de Bérgamo (norte) el cuerpo momificado de una mujer de más de 100 años que su hija mantuvo escondido en el domicilio familiar durante más de un año, sin notificar su fallecimiento, informan este jueves medios locales.