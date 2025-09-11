Universidad pública de Texas echa a un profesor y lo acusa de "incitar violencia política"

En un comunicado, la presidenta de la institución, Kelly Damphouse, explicó que decidió despedir a Thomas Alter, un profesor asociado de historia, tras haber recibido denuncias de unas "declaraciones controversiales" hechas por él.

"Una conducta que promueve la incitación a la violencia es directamente contraria a los valores de la Universidad Estatal de Texas. No puedo ni voy a tolerar ese comportamiento", señaló Damphouse en el escrito.

El comunicado hace referencia a un video publicado en la plataforma X por una activista y comentadora política "en contra de la izquierda" en EE.UU., en donde se ve a Alter participando en una conferencia online llamada 'Conferencia de Socialismo Revolucionario', que reúne a varias organizaciones de izquierda.

En el video, el profesor habla sobre la "crisis del capitalismo", el futuro político de los movimientos "revolucionarios" en EE.UU. y se pregunta cómo pueden llegar a "derrocar" al Gobierno estadounidense sin la apropiada movilización.

"Debemos participar en las luchas de nuestra clase, sean cuales sean, desde unirnos a los piquetes sindicales hasta defender a las personas trans, y luego, como comunistas, articular estas numerosas luchas de nuestra clase en una batalla contra la fuente de nuestra opresión: el capitalismo", indicó el profesor en el video.

La conferencia online tuvo lugar el fin de semana pasado, según su página web.

Alter es el tercer profesor en ser despedido de una universidad pública por cuestiones ideológicas. Este martes, Texas A&M University, la universidad pública más grande del estado, despidió a dos miembros de la Facultad de Artes después de que un video, donde una estudiante criticaba a una profesora por enseñar "ideología de género", cobrara fuerza entre políticos y medios conservadores.

El despido de este profesor en Texas llega en medio de un tenso ambiente político en el país tras el asesinato del comentarista y activista de ultraderecha, Charlie Kirk.