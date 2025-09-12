Abogados de Kenia toman las calles de Nairobi para exigir justicia por un colega asesinado

Los manifestantes, encabezados por miembros de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK, en inglés), marcharon desde el Tribunal de Milimani hasta el centro de la capital, pasando por edificios públicos como el Tribunal Supremo y el Parlamento.

Al grito de “¡Paren de matarnos!”, se detuvieron en la Jefatura de Policía para entregar un memorando con sus quejas al inspector general del Servicio Nacional de Policía, Douglas Kanja.

La presidenta de la LSK, Faith Odhiambo, dijo a EFE que este tipo de casos no afectan sólo a la profesión jurídica, sino que representan una crisis nacional.

“Si tenemos gente que se toma la justicia por su mano y ejecuta a personas en este país, el Gobierno Nacional debe actuar y determinar quiénes emiten los permisos y qué regulaciones existen para las armas de fuego”, añadió Odhajambo.

La protesta se llamó “Marcha de la cinta morada”, ya que los participantes portaban un lazo púrpura como símbolo de solidaridad y unión en la demanda de responsabilidad por parte de las autoridades.

“Este proceso busca dejar claro que no es justo que un abogado muera en el ejercicio de sus funciones y que se debe garantizar la seguridad de nuestra profesión”, declaró a EFE un abogado que prefirió identificarse como Eddy.

Mbobu falleció por una hemorragia grave tras recibir ocho disparos mientras conducía su automóvil en el acomodado barrio capitalino de Karen, donde la Policía halló su cuerpo junto a su teléfono.

Aunque los motivos del crimen aún se desconocen, medios locales informaron de dos posibles líneas de investigación: un ajuste de cuentas por algún asunto que salió mal o un asesinato relacionado con su trabajo legal.

“Por ahora, no queremos reaccionar a las noticias que están surgiendo. Le estamos dando tiempo a la Policía para que investigue y actúe, pero es importante que el público sepa que hay personas asesinadas simplemente por ejercer su profesión”, señaló a EFE la abogada Loise Waruingi.

Con tres décadas de experiencia, Mbobu había presidido el Tribunal de Disputas entre Partidos Políticos, enseñaba Derecho en la Universidad de Nairobi, dirigía su propio bufete y había publicado artículos académicos en el ámbito legal.

El caso recuerda al asesinato, en abril pasado, del diputado de la Asamblea Nacional Charles Ong’ondo Were, quien murió tiroteado en Nairobi en un ataque que la Policía atribuyó a una red del crimen organizado.

Were también fue tiroteado desde una motocicleta cuando su vehículo se detuvo en un semáforo, a pocos kilómetros del centro de la capital.