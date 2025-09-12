Al menos 42 personas fueron asesinadas por bandas armadas en el norte de Puerto Príncipe

La información fue confirmada este viernes por la autoridad local, Baptiste Joseph Louis, quien precisó que el suceso ocurrió ayer.

Repelidos por elementos de la Policía Nacional y de las brigadas de autodefensa locales, los asaltantes regresaron a Laboderie para cometer la matanza, agregó Joseph Louis.

Los cadáveres fueron abandonados en el lugar, algunos devorados por perros, mientras que muchos supervivientes huyeron, según informó la autoridad local.

La onegé Collectif Défenseurs Plus denunció hoy, tras la masacre, una "nueva ola de violencia mortal" y reclamó la responsabilidad del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La organización expresó su profunda preocupación por las masacres perpetradas contra civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El 11 de septiembre de 2025, en la comuna de Cabaret, unas 40 personas fueron ejecutadas en represalia por la muerte del jefe de la banda 'Vladimir' y otros miembros de su grupo, quienes murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden el pasado 7 de septiembre", agregó la entidad.

Además de la matanza, los bandidos incendiaron varias casas y otros bienes de los habitantes de esta localidad, dijo la organización.

"Estas ejecuciones, cometidas sin discernimiento, reflejan una lógica de venganza bárbara contra una población indefensa y tolerada por las autoridades estatales", afirmó.

Por otra parte, el Colectivo Defensores Plus afirma haber observado una alarmante propagación de la violencia en varias regiones del país, en particular en los departamentos del Oeste, Artibonite y el Centro.

En el Bajo Artibonite, las bandas intensifican sus ataques para controlar las carreteras y las comunicaciones. Desde principios de 2025, el departamento del Centro ha registrado un aumento de más del 100 % en el número de desplazados internos como consecuencia de la violencia en los municipios de Mirebalais y Saut d'Eau, aseguró el Colectivo.

La región metropolitana de Puerto Príncipe sigue siendo el epicentro del terror, marcado por secuestros, ejecuciones sumarias y otras formas de violencia contra la población civil, ante la indiferencia de las autoridades estatales, afirma la onegé.

"La población vive en un estado de miedo constante, con acceso restringido a la salud, la alimentación, la educación y el transporte en las zonas controladas por grupos armados", dijo Defensores Plus en un comunicado.

"La tragedia de Labodrie ilustra una violencia alimentada por la impunidad y la ausencia del Estado. Haití necesita una respuesta nacional e internacional urgente y coordinada para frenar la violencia de los grupos armados», sugirió la organización.

El jueves, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, subrayó la unidad demostrada por los 32 estados miembros tras respaldar una renovada misión de seguridad para Haití que sustituya a la actual, cuyo mandato vencerá el próximo octubre.

"Esto demuestra la solidaridad y la unidad hemisféricas, y para mí es especialmente importante porque siempre he esperado que esta organización pueda ser valiosa trabajando conjuntamente", declaró Ramdin en una rueda de prensa en la que mostraron el apoyo a la misión de seguridad.