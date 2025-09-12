Al menos 56 personas murieron en un naufragio en un río en el oeste de la RD del Congo

"El incidente se produjo cuando la embarcación, que transportaba estudiantes y comerciantes hacia el mercado de Bokenda, volcó en la salida del río Solo", explicó a EFE Otis Evoloko, portavoz de la sociedad civil del territorio de Basankusu, donde se ubica la localidad donde se produjo el naufragio.

"Ya hemos recuperado 56 cuerpos del agua y se ha alertado a todos los ribereños para recoger los cadáveres que vayan emergiendo a la superficie", añadió Evoloko.

Según la fuente, la embarcación disponía de una lista de pasajeros, aunque no se respetó el número autorizado.

"En el documento figuran 96 pasajeros, pero según el testimonio de dos supervivientes viajaban muchos más, además de las mercancías que cargaba la embarcación", detalló el portavoz.

Ocho personas fueron rescatadas con vida, entre ellas varios comerciantes, mientras continúan las operaciones de búsqueda a lo largo del río con la esperanza de hallar más supervivientes y cuerpos.

Content Mboyo, el comisario fluvial de la provincia de Ecuador, atravesada por numerosos ríos, incluido el gran Congo, confirmó el suceso y aseguró que se enviaron varios equipos al lugar para "obtener más información".

"Según las últimas noticias, sabemos que había un documento que nos permitirá conocer mejor el número de pasajeros, de fallecidos y de supervivientes", precisó.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde el Gobierno anunció el pasado mayo el cierre de 240 puertos "ilegales" en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.