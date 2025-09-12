Al menos siete mineros atrapados tras el derrumbe en un socavón en Colombia

"Los siete mineros quedaron en la mina porque la tierra se desprendió", dijo a EFE un vocero de los bomberos de Santander de Quilichao.

La información agregó que un equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) ya llegó al lugar de la emergencia y comenzó las labores de rescate en coordinación con las autoridades locales y los organismos de socorro.

Según la secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao, María Luisa Holguín, las siete personas quedaron atrapadas y se desconoce el estado en el que se encuetran.

Por otro lado, los lugareños dijeron a medios locales que la misma comunidad está apoyando a los socorristas con herramientas para agilizar la ubicación de las personas atrapadas.

