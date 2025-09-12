Al menos un muerto en otro bombardeo israelí contra Líbano, el segundo mortal en 24 horas

Beirut, 12 sep (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en un nuevo bombardeo israelí contra la localidad de Aitaroun, en el sur del Líbano, después de que otro ataque atribuido al Estado judío ya dejara otro fallecido la víspera.