Alemania convoca al embajador ruso tras la violación del espacio aéreo polaco

"Con los drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN, (Vladímir) Putin está actuando de forma peligrosa e inaceptable. Por eso, hoy se ha convocado al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores", publicó en su cuenta de X el ministerio germano que dirige el político Johann Wadephul.

"La OTAN permanece unida para defender nuestro territorio y nuestra seguridad", subrayó el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la madrugada del miércoles, drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas polacas y de las fuerzas de la OTAN en la zona, violaron el espacio aéreo de Polonia.