Animalistas piden deportar a influencer de EE.UU. por maltrato a cocodrilos en Australia

"Además de ser ilegal e increíblemente irresponsable molestar a un cocodrilo en Queensland, es también un acto cruel. Los cocodrilos, al igual que los wombats, koalas y otras especies nativas, son sensibles y merecen vivir en paz sin miedo a ser utilizados como accesorios de redes sociales", dijo la asesora senior de Campañas de PETA Australia, Mimi Bekhechi, en declaraciones a EFE.

Según Bekhechi, Holston, que cuenta con unos 15,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, debe ser castigado "con el máximo rigor de la ley", incluida la expulsión y la prohibición de volver a entrar en Australia.

"Instamos a que se impongan sanciones más severas y regulaciones más estrictas para disuadir a los influencers del uso explotador y peligroso de los animales como accesorios en redes sociales", añadió la responsable de PETA.

La reacción de la organización se produce mientras las autoridades australianas han abierto una investigación contra Holston, que se hace llamar "el verdadero Tarzán" en redes sociales, por publicar varios vídeos en su cuenta de Instagram en los que se le ve forcejeando con estos animales en Queensland, llegando incluso a resultar herido.

Holston, que lleva colgando vídeos en Australia varios meses, publicó el pasado 5 de septiembre unas imágenes, que cuentan ya con 1,7 millones de visualizaciones, en las que se acerca a un cocodrilo de agua salada y forcejea con él hasta que logra agarrarlo y levantarlo por los aires.

"Estos vídeos son para fines educativos y no recomiendo a nadie que recree estas imágenes. Se trata de cocodrilos de agua salada, en tierras aborigenes protegidas, que incluso llegan a comerse a los locales", dijo Holston en una imágenes publicadas hace una semana.

En los comentarios, muchos usuarios criticaban sus supuestos "fines educativos" y acusaban al influencer de estresar a los animales y sujetarlos de forma inapropiada con el fin de ganar más seguidores.

En vídeos anteriores, Holston recoge a un equidna del suelo, mientras que la criatura se defiende sacando sus púas y adoptando posición de bola. En otros, se le ve zarandeando a canguros y walabís muertos después de que fueran atropellados en la carretera.

Según la cadena pública australiana ABC, el hombre podría ser multado hasta con 24.711 dólares estadounidenses (22.487 euros) si es procesado con éxito en un tribunal, mientras que la deportación es una prerrogativa del Gobierno nacional, que aún no se ha pronunciado.

En marzo, una influencer de Estados Unidos también generó una ola de rechazo tras publicar en redes sociales un vídeo en el que separaba temporalmente a una cría de marsupial salvaje de su madre.