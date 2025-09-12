Armenia y Turquía estudiarán el restablecimiento de las conexiones de transporte

Los representantes, el armenio Rubén Rubinián y el turco Serdar Kilic, celebraron hoy la sexta reunión para la normalización de relaciones entre bilaterales, que fue la primera que se celebra en Ereván, la capital armenia.

"Las partes acordaron que los organismos competentes de ambos países realizarán los estudios técnicos necesarios para restaurar y operar la línea ferroviaria y de transmisión eléctrica Gyumri-Kars", informó el Ministerio de Exteriores armenio en un comunicado.

Los representantes armenio y turco también acordaron trabajar en el aumento de los vuelos comerciales entre ambos países, que aún no mantienen relaciones diplomáticas.

Rubinián aseguró hace unos días que no ve razones para que Turquía "retrase la apertura de la frontera con Armenia".

Insistió en que por parte de Ereván no existe inconveniente alguno para proceder a la apertura de la frontera y el restablecimiento de relaciones diplomáticas "mañana mismo".

La primera reunión entre los representantes para la normalización entre Armenia y Turquía tuvo lugar en enero de 2022 en Moscú y las tres posteriores lo hicieron en Viena.

El año pasado las partes celebraron un encuentro en el puente de Margara, que une los dos países y se encuentra actualmente cerrado.

Debido a la falta de arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, Turquía decidió en 1993 cerrar unilateralmente la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, el derrotado entonces en la guerra por el control del territorio que estalló con la caída de la antigua Unión Soviética.

A mediados de diciembre de 2021, un año después de que Azerbaiyán ganara con la ayuda turca la segunda guerra de Karabaj, Ankara anunció que daría los primeros pasos para normalizar las relaciones con Armenia, como el nombramiento de representantes oficiales y el restablecimiento de vuelos directos.

Al día siguiente, Armenia se mostró dispuesta a normalizar sus relaciones con Turquía sin condiciones previas, decisión que no todos ven con buenos ojos en el país y que también ha generado críticas entre los representantes de la numerosa diáspora armenia. FE