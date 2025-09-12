Arrancan los comicios municipales y regionales en Rusia entre ataques de drones ucranianos

"En la región de Bélgorod (que limita con Ucrania) viven personas realmente heroicas. Nuestros colegas han demostrado su autenticidad, su especial orgullo, dignidad, coraje y valentía", declaró la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova, después de la muerte de una mujer durante los bombardeos de la pasada jornada, cuando casi 140 drones atacaron la región.

Según dio a conocer ayer Pamfílova, en las regiones fronterizas se han habilitado un total de 6.589 recintos alternativos de votación para garantizar que los ciudadanos de ocho regiones rusas puedan votar con seguridad, incluida Bélgorod.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Nikolái Buláev, comunicó hoy que más de 4.000 personas ya depositaron su voto en los colegios electorales extraterritoriales a Moscú.

La jornada electoral se prolongará hasta el domingo en 81 regiones de la Federación de Rusia.

Además de las elecciones municipales anuales, se elegirán directamente los gobernadores de 20 regiones y en una lo elige la asamblea pertinente.

Las regiones meridionales rusas, especialmente aquellas fronterizas con Ucrania, sufren diariamente ataques con drones ucranianos que tienen por objetivo primordial neutralizar la capacidad de producción energética que alimenta la maquinaria de guerra de Rusia, pero que también han provocado víctimas civiles.