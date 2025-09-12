Austria pide a China contribuir a la paz en Ucrania presionando a Rusia

"Por fin necesitamos la paz en Ucrania. Todos debemos contribuir a ella", declaró la ministra tras recibir a Wang en la capital austríaca.

"Le recalqué a mi homólogo chino lo importante que sería que China ejerza su influencia ante Rusia", añadió Meinl-Reisinger, citada por la agencia local APA.

Por otro lado, reiteró a su huésped la disponibilidad de Austria, como país neutral no miembro de la OTAN, a acoger eventuales negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

En el encuentro ambos ministros coincidieron en enfatizar la importancia de un multilateralismo eficaz, el mantenimiento del orden internacional basado en normas y la consolidación de la paz.

Los desafíos geopolíticos actuales fueron también tema de la entrevista de Wang con el presidente austríaco, el progresista Alexander van der Bellen.

"Hemos coincidido en que, dada la dinámica global, un sistema multilateral eficaz y funcional es más importante que nunca", reveló Van der Bellen en un breve comunicado.

Wang hizo hoy una visita a Austria sin comparecencias ante la prensa, en el marco de una gira europea que lo llevará también a Eslovenia y Polonia.

En Liubliana será recibido el sábado por su homóloga eslovena, Tanja Fajon, por el primer ministro, Robert Golob, y la presidenta del país, Natasa Pirc Musar.

Esta gira del jefe de la diplomacia china es paralela a un viaje a Europa de su homólogo taiwanés, Lin Chia-lung, lo que llevó a Pekín a instar hoy a los países europeos a tomar "medidas" para impedir actividades de las autoridades taiwanesas en sus territorios.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, reiteró la exigencia de "adherirse al 'principio de una sola China' y adoptar medidas efectivas para impedir "que los separatistas que buscan la independencia de Taiwán realicen visitas".

"Taiwán es una parte inalienable del territorio chino" y Pekín "se opone firmemente a cualquier forma de intercambio oficial" entre países que mantienen relaciones diplomáticas con China y autoridades de la isla, recordó Lin en una rueda de prensa en la capital china.