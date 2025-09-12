Autoridades alemanas confirman inspiración islamista en ataque con dos heridos en Essen

"Erjon S. es partidario de una ideología islamista-yijadista", señaló en un comunicado la fiscalía alemana al aludir al autor, un adolescente kosovar.

El ataque, ocurrido en una escuela de formación profesional, tuvo lugar tras haber realizado un plan contra "supuestos infieles" y con la idea de "morir como mártires", según la fiscalía.

El comunicado explicó que, tras atacar a la profesora con un gran cuchillo en la zona del estómago, el autor arremetió con su arma blanca en la calle a un hombre por la espalda, momentos antes de ser detenido.

"En busca de más víctimas, Erjon S. también se dirigió dos veces seguidas a la antigua sinagoga de Essen, sin encontrar, sin embargo, a personas que considerara adecuadas", señaló la fiscalía.

El agresor, que resultó herido al hacer uso de sus armas los agentes de la Policía, está en prisión preventiva.

Sobre Erjon S. pesan "sospechas fundadas" de las autoridades de que cometió tentativa de asesinato con alevosía en dos ocasiones y de causar lesiones corporales graves.