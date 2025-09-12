Autoridades venezolanas reciben a 300 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos

En Telegram, la cartera de Estado precisó que 230 hombres, 54 mujeres y 16 niños viajaron a bordo de la aeronave, operada -según imágenes oficiales- por Eastern Airlines.

Según cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 12.000 personas han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El Ejecutivo venezolano defiende que los viajes de migrantes son parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario al territorio, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Este viernes, la presidenta de Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, expresó su agradecimiento a Melania Trump "por haber escuchado" la petición de interceder por los casos de los niños que Venezuela denuncia como "retenidos" en EE.UU. y por haber "hecho posible" que cuatro de ellos fueran "devueltos".

Sin embargo, Fabri rechazó que EE.UU. haya enviado hoy solo a cuatro menores cuando, dijo, se esperaba la llegada de nueve.

En agosto, un grupo de madres venezolanas pidió desde Caracas una audiencia con la primera dama de EE.UU. para solicitar su intervención en el caso de los pequeños.

Maduro denunció el pasado 1 de septiembre que más de 70 niños de su país continuaban "secuestrados" por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés).