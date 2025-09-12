Burkina Faso elimina las tasas de visado para los viajeros africanos

La gratuidad del visado para ciudadanos africanos se aprobó este jueves mediante la adopción de un decreto en el Consejo de Ministros, dirigido por el presidente burkinés, Ibrahim Traoré, indicó la Agencia de Información de Burkina Faso (AIB) a última hora de ese día.

"A partir de ahora, cualquier nacional de un país africano que desee viajar a Burkina Faso no tendrá que pagar ninguna tasa de visado", explicó Sana, quien aclaró que la libertad de viajar no implica la exención del visado.

Los visitantes africanos deberán presentar una solicitud de visado por internet, que será revisada para su aprobación, aclaró el ministro.

La adopción del decreto tiene como objetivo, por un lado, fortalecer la libre circulación de los pueblos africanos y sus mercancías dentro de Burkina Faso y, por otro, promover la integración africana, según el titular de Seguridad.

Este país de África occidental se suma a países como Ghana, Ruanda y Kenia, que han flexibilizado los requisitos de viaje para los visitantes africanos.

Burkina Faso vivió dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.