Campillo ensalza la artesanía mexicana en su nueva colección de moda en Nueva York

El diseñador Patricio Campillo, que debutó en el calendario oficial de esta cita hace solo un año, celebró su tercer desfile en un rascacielos del bajo Manhattan a la hora del atardecer y presentó una treintena de propuestas, en su mayoría para hombre, bajo el título "Repetición", con referencias físicas y metafóricas.

"Tiene que ver con la repetición vista desde distintas perspectivas como crear un hábito, cementar un vicio, adquirir una habilidad, crear cultura... y es el punto inicial de un tejido. Quise explorar los tejidos mexicanos, como las canastas, y desarrollarlos con nuestros materiales", dijo Campillo a EFE tras el evento.

La sastrería fue un punto clave de la propuesta, con varios conjuntos de pantalón largo ancho con chaqueta 'oversize' a juego, y combinados con tops delicados y fluidos que buscaban también ser ambiguos en cuanto al género, en tonos neutros o naturales.

Uno de los ejemplos lo lució el modelo Bernie Martínez Ocasio, hermano de la estrella del reguetón Bad Bunny, que llevaba un conjunto de pantalón y chaqueta en tono dénim desgastado con detalles trenzados en el lateral del brazo y la pierna, con una camisa marrón y cinturón de piel con hebilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campillo se atrevió con prendas delicadas, como un 'top' transparente excepto por una tela entrelazada delante, o un conjunto de pantalón y túnica drapeado en tonos aceituna, y accesorios estructurados como fajines o una campa de volumen exagerado cerrada con un broche plateado, con la que cerró el espectáculo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desfile atrajo a personalidades como el diseñador Willy Chavarria y a un gran número de asistentes mexicanos o que hablaban español, y a los que Campillo deleitó también con una banda sonora entre la que incluyó un poema leído de Nezahualcóyotl y una versión de 'Something about us' de Daft Punk.

A ese respecto, el diseñador aseguró estar "muy contento de tener una comunidad latina en Estados Unidos que nos apoya" y agregó que "es muy importante tener representación en todas las industrias, como acto de resistencia", apostilló.