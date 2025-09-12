Chile, Argentina y Panamá encabezan el 'Índice de Burocracia 2025' para abrir una empresa

En total, las compañías en Chile destinan 5.227 horas en tramitar su apertura, lo que equivale a más de dos años de jornadas laborales, mientras que en Brasil solo invierten 284 horas o 35 jornadas, expuso el estudio del Adam Smith Center de FIU, que incluye a 18 países de Latinoamérica y el Caribe, además de España, Portugal e Italia.

La medición contempla a medianas empresas, que por lo general tienen entre 50 y 250 trabajadores y una facturación de 100.000 dólares a 3 millones de dólares anuales, o entre 2 millones y 11 millones de euros en el caso de los países europeos.

Los trámites de apertura son aquellos de identificación y registro, la inscripción en entes nacionales, los permisos municipales, la solicitud de servicios básicos y los específicos que requiere según su actividad productiva.

Después de Chile, las compañías tardan más tiempo en abrir en Argentina (4.496 horas), Panamá (3.392), Perú (3.332) y Trinidad y Tobago (2.789).

En contraste, además de Brasil, destinan menos horas en Portugal (313), República Dominicana (551), México (675) y Paraguay (720).

La lista, de mayor a menor, la completan Colombia (2.475 horas), Guatemala (2.283), Italia (2.085), Bolivia (2.060), Guyana (1.933), Ecuador (1.493), Honduras (1.360), Uruguay (984), Costa Rica (824), España (792), y El Salvador (790).

En las naciones estudiadas, las empresas medianas requieren un promedio de 1.850 horas para abrir ese negocio y dejarlo en condiciones de operar de manera formal, señaló el reporte, que estima un costo de oportunidad en conjunto de 110.500 millones de dólares anuales en el tiempo gastado en trámites.

"Las pequeñas y medianas empresas -motor fundamental del empleo, la innovación y la competitividad- enfrentan en muchos contextos trabas administrativas que limitan su crecimiento y sostenibilidad", expuso Sary Levy Carciente, autora y coordinadora de la investigación del Adam Smith Center, en el informe.

La investigación descubrió también que las medianas empresas destinan 1.577 horas anuales en promedio para las "exigencias burocráticas" de seguir operando, según el 'Índice de Burocracia de Funcionamiento', que también lidera Chile, con 5.860 horas.

Le siguen Colombia (5.237 horas), Perú (3.471), Argentina (2.156) y Guyana (2.075), según la medición, que considera trámites de administración del empleo, administración de las operaciones y otros.

En contraste, los negocios destinan menos horas en este rubro en Panamá (246 horas), España (342 horas), Ecuador (378), Uruguay (410) y El Salvador (435).

"Si consideramos que los países incluidos en el estudio cuentan, en promedio, con 1,8 millones de empresas activas y que cada año se crean aproximadamente 262.000 nuevas empresas, los costos de apertura ascenderían a 16.000 millones de dólares, y los de funcionamiento, a 94.500 millones de dólares anuales", concluyó.