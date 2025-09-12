Chile entrega un helicóptero para reforzar la lucha contra incendios forestales en Bolivia

"Se trata de la aeronave Airbus AS 350 B3E, este helicóptero de categoría liviano es muy versátil, tiene una capacidad de 1.000 litros que puede cargar desde algún punto, como un estanque, una piscina, un río", explicó Eduardo Boisset, piloto chileno que llegó a Bolivia.

El helicóptero, modelo B3 Écureuil y fabricado en Europa, llegó a Bolivia gracias a una donación de la Fundación Airbus y garantiza 45 horas de vuelo que son destinadas a la extinción de focos de calor.

"El helicóptero irá exclusivamente al municipio San Ignacio de Velasco para proteger al parque Noel Kempff Mercado (...) y estará a cargo del batallón de bomberos forestales de la Quinta División del Ejército", explicó por su parte el viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Juan Carlos Calvimontes, en una rueda de prensa.

Calvimontes aseguró que con la llegada de esta aeronave y de otros equipos más en los próximos días se quiere "dar tranquilidad a la población", además con el reporte de que "los incendios más complicados en el departamento de Santa Cruz están completamente controlados".

El viceministro informó que actualmente el único incendio activo en esa región, la más poblada del país, está en el municipio de Concepción, aunque destacó que ya se hicieron operaciones en la zona para mitigar el fuego.

En las regiones de La Paz y Beni también hay otros incendios activos, según el Viceministerio de Defensa Civil.

Hasta el jueves, el país andino reportó 666 focos de calor, de los que 459 están en Santa Cruz, 186 en Beni, nueve en Pando, cinco en La Paz, tres en Cochabamba y dos en Potosí.

Con la llegada de esta aeronave, Bolivia cuenta con tres helicópteros que realizan operaciones contra los incendios, dos nacionales y el que llegó de Chile.

El Gobierno de Bolivia declaró en agosto la "emergencia nacional" con el propósito de agilizar la coordinación interna y la llegada de apoyo internacional para combatir los incendios forestales que se registran en diferentes regiones del país ante el peligro de que "se expandan".

Los incendios forestales arrasaron más de 12 millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con "la mayor crisis ambiental" de su historia, lo que significa que no podrá recuperar lo que se perdió en más de cuatro meses de intensas quemas en bosques, pastizales y reservas naturales.

El Gobierno declaró en septiembre del año pasado el "desastre nacional" debido al impacto de los incendios y a la ayuda que recibió de otros países para sofocarlos.

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia y se atribuyen sobre todo a los ‘chaqueos’ o quemas controladas autorizadas para preparar los suelos para la siembra y el pastoreo.