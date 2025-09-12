China confirma reunión comercial con EE. UU. en Madrid del 14 al 17 de septiembre

Según el comunicado oficial, ambas partes abordarán cuestiones como las medidas arancelarias unilaterales de Washington, el uso de los controles de exportación y el futuro de la aplicación TikTok, además de otros asuntos económicos y comerciales de interés mutuo.

El Departamento del Tesoro estadounidense había informado previamente de que Bessent viajaría entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido, y que en Madrid mantendría encuentros con “altos emisarios” de Pekín, además de reuniones con autoridades españolas para tratar la relación bilateral.

Tras la escala en España, el secretario del Tesoro continuará su gira en Reino Unido antes de incorporarse a la visita oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.

Se trata de la cuarta ronda de contactos desde que en abril estallara la escalada arancelaria que derivó en un embargo comercial cruzado ‘de facto’ entre las dos mayores economías del mundo.

Las anteriores reuniones se celebraron en Ginebra, Londres y Estocolmo.

El anuncio llega en un contexto de contactos políticos y de seguridad más amplios entre ambas potencias.

El 9 de septiembre, los ministros de Defensa de China y EE. UU., Dong Jun y Pete Hegseth, mantuvieron una videollamada “franca y constructiva”, y un día después el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, conversaron por teléfono para dar continuidad a su encuentro de julio en Kuala Lumpur.

En paralelo, Washington y Pekín mantienen vigente una tregua arancelaria prorrogada en agosto hasta mediados de noviembre.

El acuerdo redujo los gravámenes de EE. UU. sobre bienes chinos del 145 % al 30 %, y los de China sobre productos estadounidenses del 125 % al 10 %.

Tras esa prórroga, ambos gobiernos alcanzaron además pactos parciales que levantaron vetos a la exportación de chips por parte de Washington y de tierras raras desde Pekín.

Bloomberg y otros medios apuntan a que esta nueva ronda en Madrid podría contribuir a preparar un eventual cara a cara entre Trump y Xi Jinping en la cumbre de la APEC prevista para octubre en Gwangju (Corea del Sur).