Comisarios europeos de Comercio y Agricultura encabezan ronda de negociaciones en la India

Sefcovic y Hansen viajaron ayer a la India, donde mantuvieron un primer encuentro con Goyal, con quien prevén volver a reunirse hoy.

"Mientras continúan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la India y la UE, reiteramos nuestro compromiso común para su pronta conclusión. Un tratado equilibrado y mutuamente beneficioso generará nuevas oportunidades para las personas y las empresas de ambas partes", dijo Goyal en un mensaje en X.

Este viernes, los comisarios mantendrán además encuentros con otros actores políticos y empresariales de este país. El compromiso de Nueva Delhi y de Bruselas pasa por finalizar el ansiado entendimiento comercial antes de que termine 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de "un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias" para los dos bloques, así como la puesta en marcha de marcos regulatorios que eviten las restricciones al intercambio entre los dos actores.

Además, la nueva ronda de negociaciones llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiese a la UE que imponga aranceles del 100 % a China y a la India como medida de presión contra Rusia, para que Moscú ponga fin a la guerra de Ucrania.

La India ha incrementado su compra de petróleo ruso desde el inicio del conflicto en Ucrania, lo que condujo a EE.UU. a elevar al 50 % los aranceles para productos de origen indio. Una medida punitiva por la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi.

Los 27 son el segundo socio comercial más importante de la India, con un comercio de bienes valorado en 120.000 millones de euros en 2024, según datos de la Comisión Europea. En las últimas semanas, en el marco de las tensiones comerciales con EE.UU. la India ha intensificado en las últimas semanas sus contactos comerciales con Rusia, China, Japón, Catar o la propia UE.

Este viernes, Sefcovic participará además en la sesión anual de la Asociación de Fabricantes de Componentes Automotrices de la India, y se reunirá con representantes de la Federación de Empresas Europeas en la India y de la Cámara oficial de empresas de la UE en la India.

Por su parte, el comisario de Agricultura también se reunirá con el ministro de Industrias del Procesado de Alimentos, Chirag Paswan, y con representantes gubernamentales de las áreas de Agricultura, Investigación Agrícola y Ganadería.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, dialogó el pasado 10 de septiembre con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien agradeció el apoyo de Roma para la conclusión de un acuerdo comercial India-UE.

La semana pasada, Modi, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reafirmaron su compromiso para lograr una pronta conclusión de las negociaciones.

El mandatario indio invitó a los líderes europeos a la próxima Cumbre India-UE que se celebrará en el país asiático, aunque por el momento sin una fecha determinada.