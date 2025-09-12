Comité electoral sirio confirma preparativos para las parlamentarias pero no dice fecha

El portavoz del órgano, Nawar Najmeh, informó a la cadena estatal Al Ijbariya de que el periodo para la presentación de candidaturas a los diferentes entes electorales terminó el jueves en todas las provincias y detalló diversos pasos aún por completar antes de la votación, en la que no participa la población general.

En estos comicios, los primeros desde la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado año, un tercio de los 210 escaños son elegidos por el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y los otros dos por los mencionados "entes electorales", preseleccionados a su vez por subcomités.

"Todos los expedientes de todos los miembros de los entes electorales están siendo estudiados. Hay una gran parte que pueden ser excluidos ahora con la presentación de evidencias y pruebas, o con las cifras de los subcomités y comité supremo", indicó Najmeh, sobre el punto en el que se encuentra el proceso.

Según la fuente, posteriormente habrá un periodo de tres días para presentar apelaciones, se publicará la lista definitiva de postulantes y comenzarán una serie de "preparativos" para la votación, entre ellos una campaña electoral a nivel interno y una jornada de silencio.

"Luego tendrán lugar las elecciones", concluyó el portavoz durante una aparición en Al Ijbariya.

Aunque las autoridades indicaron inicialmente que la cita tendría lugar entre el 15 y el 20 de septiembre, no han vuelto a ofrecer actualizaciones sobre el calendario de forma reciente, mientras la cantidad de pasos aún por completar rebaja la probabilidad de que finalmente tengan lugar en cuestión de un par de días.

Esta es la primera votación desde el derrocamiento de Al Asad, bajo cuyo mandato eran consideradas una farsa, y para ella se ha adoptado un sistema excepcional argumentado en la falta de capacidades logísticas para desarrollar unas elecciones tradicionales en plena transición.