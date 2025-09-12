Confirman 35 casos de sarampión en Paraguay y evalúan otros 14 como sospechosos

Asunción, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay confirmó este viernes 35 casos de sarampión y evalúa otros 14 sospechosos, todos concentrados en el departamento de San Pedro (centro), tras reportarse a inicios de agosto el primer contagio de la enfermedad desde que el país eliminó la circulación del virus en 2015.