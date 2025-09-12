Cuatro hombres condenados en Perú por trata de dos menores con fines sexuales

La acusación estuvo a cargo de la fiscal provincial Janett Mendoza contra los ciudadanos Juan Llamocuri, Carlos Llamocuri y Mamerto Ayala, quienes recibieron una condena de 27 años de cárcel, e igualmente contra Pedro Suazo, que fue sentenciado a 26 años de prisión.

Los acusados fueron encontrados responsables de acoger y retener a las adolescentes con fines de explotación sexual en provecho propio, explicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.

La fiscal Mendoza acreditó que los sentenciados retuvieron a las menores en diversos hostales ubicados en Chosica, un distrito campestre y turístico en el límite oriental del área metropolitana de Lima, donde habilitaban habitaciones que eran utilizadas para la explotación sexual.

Los acusados fueron sentenciados también a realizar el pago de reparaciones civiles a favor de las víctimas por 100.000 soles (28.700 dólares) a Suazo, y por 50.000 soles (14.300 dólares) al resto de condenados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy