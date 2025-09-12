Cuba envía condolencias tras la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

“Nuestra solidaridad con las familias mexicanas afectadas y el Gobierno de la Ciudad de México”, agregó el canciller cubano en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, al este de Ciudad de México.
La Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana informó en X que suman nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras la tragedia.
El Gobierno capitalino precisó que ofrecerá un apoyo inicial de emergencia, que consistirá en una ayuda monetaria para que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.
