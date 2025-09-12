Cuba y México acuerdan ampliar a una tercera provincia el programa Sembrando Vida

La Habana, 12 sep (EFE).- Los Gobiernos de México y Cuba acordaron este viernes ampliar a una tercera provincia (la central Villa Clara) el programa Sembrando Vida, implementado en la isla en 2022 a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).