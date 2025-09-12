Cuerpo destaca "el talento de las empresas españolas" en una visita a la Expo de Osaka

Las instalaciones son "una muestra del talento de las empresas españolas, de su capacidad para innovar, crecer y competir con fuerza en los mercados globales", destacó Cuerpo en una publicación en su perfil de la red social X desde la ciudad del oeste nipón.

El Pabellón España "resalta el vínculo histórico de nuestro país con Japón", escribió el ministro tras visitar el recinto, acompañado del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, entre otros.

El concepto del pabellón español gira en torno a Kuroshio, la segunda corriente cálida más grande del mundo, descubierta en 1565 por el navegante vasco Andrés de Urdaneta y uno de los grandes secretos de la navegación española en la época, que estableció un importante canal comercial y cultural con Asia.

La primera instancia del complejo es precisamente un recorrido por rampas descendientes en semioscuridad que simulan las corrientes y narran episodios históricos de los vínculos bilaterales entre proyecciones de seres marinos en grandes pantallas.

Cuerpo ingresó posteriormente en el segundo tramo del recorrido, una sala iluminada con tono cálidos simulando la luz solar y en la que cuelgan postales procedentes de toda la península, en una referencia a la imagen turística del país.

Como ya ocurriera con otras personalidades, el ministro firmó en el libro oficial de visitas del pabellón.

La visita del ministro español de Economía se produce un día después de que se anunciara que el Pabellón de España ha sido escogido por la prestigiosa revista mensual japonesa Casa Brutus como uno de los mejores de la Expo en materia de diseño.

La revista destaca el diálogo arquitectónico de la escalinata del Pabellón de España con el Grand Ring (Gran Anillo), la estructura circular de madera que rodea el recinto de la Expo y desde la que se tiene una de las mejores vistas al anochecer del pabellón español.

El proyecto de diseño arquitectónico y de oferta expositiva del pabellón fue adjudicado por concurso público a los estudios Enorme Studio, Smart and Green Design y Néstor Montenegro Mateos, y la construcción fue obra de la japonesa Murakami General Construction.

La instalación española es una estructura escalonada que simula el mar reflejando el Sol y ha demostrado ser muy popular entre los visitantes desde la inauguración del evento el pasado 13 de abril.

Cuerpo cierra hoy una visita de dos días a Japón durante los que, además de visitar la Expo, ha celebrado varios encuentros en Tokio con inversores y ha mantenido una reunión con su homólogo nipón, Yoji Muto, para impulsar la cooperación ante la presión arancelaria.