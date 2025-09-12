Denuncian la desaparición de español desde hace 6 días, cuando cruzaba en velero Bahamas

Miami (EE.UU.), 12 sep (EFE).- Miguel Campoy, un hombre con nacionalidad española y estadounidense, permanece desaparecido desde el pasado sábado, después de que se perdiera su rastro en altamar cuando realizaba una travesía en velero por Bahamas, informó este viernes a EFE su familia.