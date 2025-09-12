Dinamarca gastará 7.769 millones en defensa aérea, la mayor compra de armas de su historia

La elección para el sistema de larga distancia es el francés-italiano SAMP, mientras los de medio alcance serán el noruego NASAMS, el alemán IRIS y el francés MICA.

Serán los primeros sistemas de defensa aérea que poseerá Dinamarca desde 2004 y uno de ellos estará ya operativo a finales de este año.

"No hay ninguna duda de que la situación de seguridad es un reto", dijo en rueda de prensa el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, que habló de "salto exponencial" en la capacidad de Dinamarca para defenderse a sí misma.

El jefe del Estado Mayor, el general Michael Hyldgaard, calificó la compra, que duplica lo anunciado inicialmente, de "necesaria" y que una defensa aérea en tierra es "esencial" para la protección de la población civil e infraestructura crítica.

Tras el estallido de la guerra de Ucrania, Dinamarca ha aumentado en varias ocasiones el gasto en defensa, y la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha sido una decidida partidaria del rearme a nivel nacional y europeo.

"Comprar, comprar y comprar. Sólo hay una cosa que importa ahora y es la rapidez, porque la realidad es que vamos por detrás. Vamos a tener que dejar de lado mucho de los procedimientos que se crearon con las mejores intenciones, pero que pertenecen a otro tiempo", dijo Frederiksen hace unos meses.

Un documento de la OTAN hecho público el 28 de agosto estimaba que Dinamarca destinaba un 3,22 por ciento a gasto en defensa.

El Gobierno danés presentó a finales de mayo pasado un plan para invertir 143.000 millones de coronas (19.200 millones de euros) adicionales en defensa en la próxima década.

El plan prevé también inyectar 21.900 millones de coronas danesas (2.940 millones de euros) hasta 2028 a un fondo de ayuda militar a Ucrania.

Dinamarca ha reformado además su servicio militar, introduciendo la obligación para las mujeres y aumentando su duración de 4 a 11 meses.