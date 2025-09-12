Dinamarca presenta un nuevo paquete de 375 millones de euros de ayuda a Ucrania

Según recoge la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform, este dinero danés irá destinado además a "apoyar la transición verde" y el desarrollo del sector privado en Ucrania y a promover "las reformas democráticas e institucionales necesarias" para que el país pueda acceder a la Unión Europea (UE).

Rasmussen y su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, hablaron también de la cooperación entre ambos países en materia de producción de armamento.

Sibiga destacó la reciente apertura de la primera línea de producción de drones en Dinamarca por parte de la empresa ucraniana de armamento Fire Point.