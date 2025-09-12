Diva de la ópera y cantante folk ruso conducirán el festival de la canción Intervisión

"Los conductores de Intervisión serán el popular actor y músico Alexéi Vorobiov y la diva de la ópera, artista hemérita de Rusia, Aida Garifúlina", indicaron los organizadores del concurso, citados por el periódico ruso Izvestia.

Según el medio, el desarrollo del certamen será comentado para la televisión rusa por la periodista y conductora de televisión Yana Chúrikova, habitual comentarista de Eurovisión para el público ruso, a la que le acompañará en esta ocasión el productor del programas musicales y de entretenimiento del Primer Canal, Yuri Aksiúta.

"Nos hemos enfocado no solo en conducir el concurso, sino crear una verdadera atmósfera de fiesta para los televidentes de todo el mundo, colmada de intensas emociones y experiencias inolvidables", declaró al medio Vorobiov, que calificó de "un gran honor" y una gran responsabilidad haber sido elegido para conducir Intervisión.

A su vez, Garifúlina prometió que el concurso "será brillante, sincero e inolvidable".

Intervisión, que tendrá lugar el 20 de septiembre, contará con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.

Latinoamérica estará representada en este certamen, la alternativa a Eurovisión creada en el extinto campo socialista, por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante Shamán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó a principios de año retomar este festival, que fue creado en la década de los sesenta del siglo pasado bajo los auspicios de la Organización Internacional de Radio y Televisión de los países del bloque socialista y fue una alternativa al Festival Eurovisión de la Canción.